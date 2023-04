L'Iran sembra sempre di più l'Afghanistan: niente istruzione alle studentesse senza velo (Di martedì 4 aprile 2023) Il ministero Iraniano dell'istruzione ha annunciato che non saranno forniti servizi educativi e assistenziali alle studentesse che «non si attengono al codice di abbigliamento delle scuole» Leggi su vanityfair (Di martedì 4 aprile 2023) Il ministeroiano dell'ha annunciato che non saranno forniti servizi educativi e assistenzialiche «non si attengono al codice di abbigliamento delle scuole»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _saslo : Alcuni rapporti indicano nelle prossime ore l'imminente rilascio dell'estremista #Zaniar da campo di deportazione d… - MauceriFm : @mannocchia Mah. Se c'erano veri abusi interveniva enti internazionali.. Per adesso mi sembra che associazione diritti umani guarda iran - estero24hnews : @estero24hnews #NEW L'Iran sembra essere stato dietro il lancio del drone che è stato abbattuto ieri sullo spazio… - camurriusa : @ProVitaFamiglia Siete imbarazzanti. Trasmettete odio e sprezzo delle altrui differenze a tutto spiano. Questo twee… - orlapasq : @matteorenzi Sembra di essere in Iran, che schifo -