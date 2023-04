Lippi non si risparmia | la Nazionale | gli oriundi e l’aneddoto ai tempi della Juve

(Di martedì 4 aprile 2023) Continuano le polemiche sui calciatoriconvocati initaliana, l’ultimo caso è stato quello di Retegui. Sull’argomento ha deciso di sbilanciarsi Marcello. “Se il regolamento prevede questo, perché non utilizzarli? Se c’è un’origine italiana, perché non utilizzarli?”. E’ quanto riportato dall’ex CTcampione del mondo nel 2006 ed ex allenatorentus, nel corsodiretta Fanast RFT su Discord riservata ai soli possessori degli NFT del progetto, il primo NFT PHYGITAL sportivo che dà vita a una nuova community pronta a connettere il mondo reale con quello digitale. Nel corsodiretta,ha poi proseguito: “piuttosto adesso è difficile fare la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BiancoNero1905 : RT @TUTTOJUVE_COM: Lippi rivela: 'Quando ero alla Juventus ho ricevuto tante offerte importanti anche da club internazionali, ma quando sei… - AvarelloValerio : RT @TUTTOJUVE_COM: Lippi rivela: 'Quando ero alla Juventus ho ricevuto tante offerte importanti anche da club internazionali, ma quando sei… - nespoli50 : RT @TUTTOJUVE_COM: Lippi rivela: 'Quando ero alla Juventus ho ricevuto tante offerte importanti anche da club internazionali, ma quando sei… - Aurora70033912 : RT @TUTTOJUVE_COM: Lippi rivela: 'Quando ero alla Juventus ho ricevuto tante offerte importanti anche da club internazionali, ma quando sei… - DAVIDE8231460 : RT @TUTTOJUVE_COM: Lippi rivela: 'Quando ero alla Juventus ho ricevuto tante offerte importanti anche da club internazionali, ma quando sei… -

Ma quando sei alla Juventuspensi di andare da nessun'altra parte' . Lo ha dichiarato Marcello, ex CT della Nazionale campione del mondo nel 2006 ed ex allenatore della Juventus, nel corso ...Tutto un campionato ad aspettare Ferrante e Toscano gli ha dato una fiducia che neanchecon ... Di conseguenza, a meno checaschi il mondo, spazio ai play - off, le gare da dentro o fuori per ...I biancorossi provare a rimanere in scia sfruttando le veloci penetrazioni disufficienti però a colmare il gap che li porta alla terza sirena sotto di 18 lunghezze (64 - 46). Nell'ultimo ...

Lippi svela un aneddoto degli anni alla Juve: "È successo qualcosa" Corriere dello Sport

Ma quando sei alla Juventus non pensi di andare da nessun'altra parte". Lippi ha poi parlato della carriera da allenatori intrapresa da suoi ex calciatori, come Filippo Inzaghi, Pirlo, Gattuso e ...Ma quando sei alla Juventus non pensi di andare da nessun’altra parte”. Lo ha dichiarato Marcello Lippi, ex CT della Nazionale campione del mondo nel 2006 ed ex allenatore della Juventus, nel corso ...