Lippi | “Mi chiamavano un po’ tutte le squadre | ma quando sei alla Juve non pensi di andare altrove”

(Di martedì 4 aprile 2023) “Sì, mi è successo di ricevere offerte da grandi club internazionali. Ma non si dice mai quale squadra fosse. È successo qualcosaerontus, miun po’le, alcune importanti avevano chiamato, anche inglesi. Maseintus nondida nessun’altra parte”. Lo ha dichiarato Marcello, ex CT della Nazionale campione del mondo nel 2006 ed ex allenatore dellantus, nel corso della diretta Fanast Rft su Discord. Il tecnico della Nazionale Campione del Mondo nel 2006 poi si sofferma proprio sui tanti calciatori di quella spedizione che stanno tentando la strada da allenatore: “Una volta terminata la loro ...

alcune importanti avevano chiamato, anche inglesi. Ma quando sei alla Juventus non pensi di andare da nessun'altra parte". Lippi ha poi parlato della carriera da allenatori intrapresa da suoi ex ...