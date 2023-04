L’Inter sfida la Juventus, allo Stadium pure un ex stella bianconera! (Di martedì 4 aprile 2023) Questa sera ci sarà Juventus-Inter, semifinale d’andata di Coppa Italia. All’Allianz Stadium, sarà presente per la seconda volta consecutiva anche un ex leggenda juventina OSPITE BIANCONERO ? Alessandro Del Piero presenzierà a Juventus-Inter, semifinale d’andata di Coppa Italia. L’ex leggenda bianconera e della Nazionale azzurra sarà per la seconda volta consecutiva allo Juventus Stadium dopo la presenza di domenica contro il Verona. In quel caso, ci fu una vera e propria standing ovation per l’ex numero 10. Come riferisce il sito Gianluca Di Marzio.com, l’attuale opinionista di Sky Sport vedrà dal vivo anche il Derby d’Italia. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ... Leggi su inter-news (Di martedì 4 aprile 2023) Questa sera ci sarà-Inter, semifinale d’andata di Coppa Italia. All’Allianz, sarà presente per la seconda volta consecutiva anche un ex leggenda juventina OSPITE BIANCONERO ? Alessandro Del Piero presenzierà a-Inter, semifinale d’andata di Coppa Italia. L’ex leggenda bianconera e della Nazionale azzurra sarà per la seconda volta consecutivadopo la presenza di domenica contro il Verona. In quel caso, ci fu una vera e propria standing ovation per l’ex numero 10. Come riferisce il sito Gianluca Di Marzio.com, l’attuale opinionista di Sky Sport vedrà dal vivo anche il Derby d’Italia. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

Due milioni per la finale, la nuova Supercoppa da 23 mln e...: le semifinali fanno ricchi LA SUPERCOPPA Ecco che il doppio confronto tra Juventus e Inter, così come quello tra Cremonese e Fiorentina (l'andata è in programma mercoledì allo Zini), vale tanto. Un derby d'Italia è sfida da ... Serie A, 10 squalificati nella 29a giornata Ecco l'elenco completo degli squalificati: Kean, Toloi, Amrabat, ... Nell'Inter mancherà D'Ambrosio contro la Salernitana, mister ... Acerbi e Darmian in difesa anche se di mezzo c'è la sfida di Coppa ... Giletti: Questo Juve - Inter è ancora più importante, non mi fido dei nerazzurri - Top News Massimo Giletti avverte già l'ansia per la sfida tra Juventus e Inter di Coppa Italia. Il popolare conduttore tv, infatti, è tifosissimo dei bianconeri e vive con grande emozione questo match, che potrebbe proiettare la Vecchia ... LA SUPERCOPPA Ecco che il doppio confronto tra Juventus e, così come quello tra Cremonese e Fiorentina ('andata è in programma mercoledì allo Zini), vale tanto. Un derby d'Italia èda ...Ecco'elenco completo degli squalificati: Kean, Toloi, Amrabat, ... Nell'mancherà D'Ambrosio contro la Salernitana, mister ... Acerbi e Darmian in difesa anche se di mezzo c'è ladi Coppa ...Massimo Giletti avverte già'ansia per latra Juventus edi Coppa Italia. Il popolare conduttore tv, infatti, è tifosissimo dei bianconeri e vive con grande emozione questo match, che potrebbe proiettare la Vecchia ... Juve-Inter, le news LIVE prima della semifinale di Coppa Italia Sky Sport