L’Inter pensa a De Zerbi! Ma Zhang ‘tifa’ per Inzaghi: i motivi – CdS (Di martedì 4 aprile 2023) L’Inter, in caso di ribaltoni in panchina, pensa a Roberto De Zerbi. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport però il presidente Zhang “tifa” per la permanenza di Inzaghi CRISI – L’Inter sta vivendo un momento complicato della stagione. Inevitabile, quindi, che la panchina di Inzaghi abbia cominciato a scricchiolare. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport in caso di ribaltoni il candidato numero uno per sostituirlo è Roberto De Zerbi. Una decisione definitiva però non è stata ancora presa. Anche perché, spiega il quotidiano, il principale sostenitore di Inzaghi è proprio Steven Zhang. Il presidente non è contento dell’andamento della squadra in Serie A e certamente non immaginava l’eventualità di restare fuori dalla prossima ... Leggi su inter-news (Di martedì 4 aprile 2023), in caso di ribaltoni in panchina,a Roberto De Zerbi. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport però il presidente“tifa” per la permanenza diCRISI –sta vivendo un momento complicato della stagione. Inevitabile, quindi, che la panchina diabbia cominciato a scricchiolare. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport in caso di ribaltoni il candidato numero uno per sostituirlo è Roberto De Zerbi. Una decisione definitiva però non è stata ancora presa. Anche perché, spiega il quotidiano, il principale sostenitore diè proprio Steven. Il presidente non è contento dell’andamento della squadra in Serie A e certamente non immaginava l’eventualità di restare fuori dalla prossima ...

