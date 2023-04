Lingua italiana, Salvini: “Proposta Rampelli? No a sanzioni” (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – La Proposta Rampelli sulla Lingua italiana? “Io non sono per le sanzioni. Se negli uffici pubblici parlano di briefing anziché di riunione, non è che li vado a multare. Lascerei libertà di fare. Capisco la ratio del collega Rampelli, ma lascerei libertà di eloquio a chiunque, senza entrare con punizione negli uffici. Da me, al ministero, fanno un lavoro enorme, poi se parlano di briefing direi che è secondario…”. Così Matteo Salvini alla stampa estera. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – Lasulla? “Io non sono per le. Se negli uffici pubblici parlano di briefing anziché di riunione, non è che li vado a multare. Lascerei libertà di fare. Capisco la ratio del collega, ma lascerei libertà di eloquio a chiunque, senza entrare con punizione negli uffici. Da me, al ministero, fanno un lavoro enorme, poi se parlano di briefing direi che è secondario…”. Così Matteoalla stampa estera. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : Contadini per loro è un insulto. Rappresentano il peggio dell'elitismo cosmopolita. P.S. Nella lingua italiana non… - rulajebreal : Il governo ha proibito l’intelligenza artificiale e la Russa assolve il Fascismo dai propri crimini. Ora difendono… - ultimora_pol : Antonio #Tajani: 'Il fascismo è finito nel 1945, è roba passata che non ci interessa e non ci riguarda, Mussolini h… - dadand69 : @Racso8686 @repubblica La lingua italiana purtroppo per te resta - Ernesto040989 : RT @MiyakeEau: Basta con le parole straniere! Il brodo ve lo preparate con i dadi STELLA…perché STAR non appartiene alla lingua italiana! …… -