Lingua italiana | Salvini | “Proposta Rampelli? No a sanzioni”

(Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – Lasulla? “Io non sono per le. Se negli uffici pubblici parlano di briefing anziché di riunione, non è che li vado a multare. Lascerei libertà di fare. Capisco la ratio del collega, ma lascerei libertà di eloquio a chiunque, senza entrare con punizione negli uffici. Da me, al ministero, fanno un lavoro enorme, poi se parlano di briefing direi che è secondario…”. Così Matteoalla stampa estera. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : Contadini per loro è un insulto. Rappresentano il peggio dell'elitismo cosmopolita. P.S. Nella lingua italiana non… - rulajebreal : Il governo ha proibito l’intelligenza artificiale e la Russa assolve il Fascismo dai propri crimini. Ora difendono… - ultimora_pol : Antonio #Tajani: 'Il fascismo è finito nel 1945, è roba passata che non ci interessa e non ci riguarda, Mussolini h… - Cosimodeimedic1 : @jwhaifa In lingua italiana 'Dove osano le aquile'... Un capolavoro. - mur_gov_ : Chiuse le iscrizioni per la prima sessione del #TOLC con un totale di 79.356 aspiranti candidati ai corsi di laurea… -

... 'È meglio il reddito di cittadinanza a 500 euro al mese' Vedi Anche Rampelli telefona in diretta a Tagadà: 'Non si scherza sulla difesa della. Non mi faccio intimorire dai linciaggi ...Lainglese ha un'espressione bellissima per indicare una storia come quella che Ivano De Matteo ... o comunque storia che contiene un avvertimento, un monito (ma non c'è una locuzione......Public & Government Affairs di Sonatrach Raffineria, Angelo Grasso , prevede la frequenza da parte di un gruppo di appartenenti all'Arma di un corso di apprendimento dellainglese, ...

Sabatini (Accademia della Crusca): “Fdi contro inglesismi Battaglia ridicola e vacua Il Fatto Quotidiano

Sono 79.356 gli iscritti alle prove nazionali di ammissione ai percorsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua ...(Adnkronos) - La proposta Rampelli sulla lingua italiana "Io non sono per le sanzioni. Se negli uffici pubblici parlano di briefing anziché di riunione, non è che li vado a multare. Lascerei libertà ...