L’indecoroso spettacolo degli ultrà del Napoli che terrorizzano bambini e famiglie (Corsera) (Di martedì 4 aprile 2023) Il Corriere della Sera, con Monica Scozzafava, descrive cosa è accaduto domenica sera sugli spalti del Maradona. Napoli, però, è anche L’indecoroso spettacolo al quale hanno dato vita un gruppo di 700 ultrà che giocano una partita personale con il presidente Aurelio De Laurentiis e vivono di guerre tra di loro: non cantano allo stadio, minacciano chi lo fa, accendono fumogeni e insultano per 90 minuti il proprietario del club. E per chi non canta contro di lui scatta la punizione: così è nata la rissa. È successo mentre la squadra naufragava in campo in balìa delle prodezze del Milan e di Leao. Ci sono tifosi e tifosi: a Napoli sono due facce molto diverse di una stessa medaglia che esaltano, ancora una volta, la città e le sue ataviche contraddizioni. Nello stadio di casa, gli ultrà, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 aprile 2023) Il Corriere della Sera, con Monica Scozzafava, descrive cosa è accaduto domenica sera sugli spalti del Maradona., però, è ancheal quale hanno dato vita un gruppo di 700che giocano una partita personale con il presidente Aurelio De Laurentiis e vivono di guerre tra di loro: non cantano allo stadio, minacciano chi lo fa, accendono fumogeni e insultano per 90 minuti il proprietario del club. E per chi non canta contro di lui scatta la punizione: così è nata la rissa. È successo mentre la squadra naufragava in campo in balìa delle prodezze del Milan e di Leao. Ci sono tifosi e tifosi: asono due facce molto diverse di una stessa medaglia che esaltano, ancora una volta, la città e le sue ataviche contraddizioni. Nello stadio di casa, gli, ...

