L'imprenditore evaso dai domiciliari a Milano è arrivato in Russia: «Non mi fido della giustizia italiana» (Di martedì 4 aprile 2023) Artem Uss, il magnate e figlio del governatore della regione di Krasnojarsk che poco meno di due settimane fa è evaso dai domiciliari nella sua residenza di Basiglio, nel milanese, è riuscito a raggiungere la Russia. Ad aggiornare le informazioni sulla sua posizione è stato lo stesso Uss. «Sono in Russia. In questi giorni particolarmente drammatici, persone forti e affidabili sono state con me. Grazie a loro», ha dichiarato all'agenzia stampa di Stato russa Ria Novosti. L'uomo non ha risparmiato critiche all'Italia: «Il tribunale italiano, sulla cui imparzialità inizialmente contavo, ha dimostrato la sua chiara parzialità politica. Purtroppo è anche pronto a piegarsi alle pressioni delle autorità statunitensi». Il riferimento è all'estradizione negli Stati Uniti, concessa dall'Italia il 21 marzo ...

