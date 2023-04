Liga | giornata 27 | tutto facile per Barça e Real Madrid

(Di martedì 4 aprile 2023)percon larghi successi ai danni di Elche e Valladolid nella27 della, vince anche l’Atléticobattendo il Betis nel finale. Il Villarsupera laSociedad e avvicina la zona Champions League, l’Espanyol finisce in zona retrocessione e il Valencia evita la sconfitta casalinga contro il Rayo Vallecano.27: Elche-0-4,-Valladolid 6-0 Il Barcellona piazza un altro mattoncino verso la vittoria del campionato: successo per 0-4 sul campo dell’Elche e quarta vittoria consecutiva, mentre i valenciani subiscono la seconda sconfitta di fila. Lewandowski ...

Commenta per primo Dopo le partite del weekend, termina questa sera con il posticipo del Monday Nigh t la 27esimadi: alle 21 al Mestalla il Valencia di Ruben Baraja affronta il Rayo Vallecano di Andoni Iraola , in una sfida fondamentale per i Murcielagos , clamorosamente terzultimi e alla rincorsa ......scontro trae Barça c'è carne in abbondanza, e ne continua ad arrivare. Nell'ultimo atto il Barcellona ha chiesto in un comunicato le dimissioni di Tebas. ceferin Con la cronaca della...L'ultimo turno di campionato è fatale per Pacheta e Diego Martinez MADRID (SPAGNA) - La 27esimadifa saltare due panchine. Una è quella del Valladolid, presieduto dall'ex Fenomeno Ronaldo, che dopo lo 0 - 6 del Bernabeu contro il Real Madrid ha deciso di dare il benservito a Josè ...

La Liga: la classifica aggiornata al termine della 27ª giornata Calcio in Pillole

