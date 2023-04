Liceo Made in Italy, cos’è e quali materie si potrebbero studiare (Di martedì 4 aprile 2023) Il tema è stato rilanciato dalla premier Giorgia Meloni in occasione del VinItaly di Verona ma era già stato accennato in campagna elettorale. Secondo il governo, questo progetto punta a creare professionalità che operino per promuovere e difendere le eccellenze italiane nel mercato globale. Il 25 gennaio FdI ha depositato il disegno di legge "Delega al Governo per l'istituzione del Liceo del Made in Italy" Leggi su tg24.sky (Di martedì 4 aprile 2023) Il tema è stato rilanciato dalla premier Giorgia Meloni in occasione del Vindi Verona ma era già stato accennato in campagna elettorale. Secondo il governo, questo progetto punta a creare professionalità che operino per promuovere e difendere le eccellenze italiane nel mercato globale. Il 25 gennaio FdI ha depositato il disegno di legge "Delega al Governo per l'istituzione deldelin

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stanzaselvaggia : Giorgia Meloni, quella che vuole il liceo MADE IN ITALY, s’è diplomata al liceo linguistico. (anzi, alberghiero ind… - elio_vito : Al Liceo del Made in Italy proposto da Meloni non si studieranno lingue straniere, niente Storia e Geografia di alt… - ultimora_pol : Vinitaly, Giorgia #Meloni afferma che il governo è al lavoro su un 'liceo del Made in Italy' e aggiunge: 'Negli ist… - claudiomontar : Finalmente un Made in Italy giusto! Il Vino è importante , ma è una cosa da Salvini-Meloni Invece se rilanciassimo… - msgelmini : La proposta di @GiorgiaMeloni di creare un “liceo del Made in Italy” è suggestiva, ma bisogna inquadrarlo come… -