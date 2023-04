Liceo del made in Italy, Ricolfi: idea che piace perché può frenare la corsa verso le lauree deboli (Di martedì 4 aprile 2023) La sinistra non ha mancato di ironizzare sull’idea di un Liceo del made in Italy di cui Giorgia Meloni ha parlato a VinItaly. Non si tratta in realtà di una proposta nuova – e della quale ancora non si conoscono tutti i dettagli – ma di un’idea lanciata alla Conferenza programmatica di Milano di FdI che si svolse un anno fa. Si trattava, fu spiegato in quell’occasione, di una riforma che avrebbe investito gli istituti tecnici e professionali considerati poco formativi per impostare i programmi sulle nuove esigenze del mercato in ambito turistico, enogastronomico, della moda e dell’ecologia. Si tratta di formare “ambasciatori” delle eccellenze italiane nel mondo. In occasione della conferenza di Milano il professor Luca Ricolfi, che intervenne nel dibattito, promosse ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 aprile 2023) La sinistra non ha mancato di ironizzare sull’di undelindi cui Giorgia Meloni ha parlato a Vin. Non si tratta in realtà di una proposta nuova – e della quale ancora non si conoscono tutti i dettagli – ma di un’lanciata alla Conferenza programmatica di Milano di FdI che si svolse un anno fa. Si trattava, fu spiegato in quell’occasione, di una riforma che avrebbe investito gli istituti tecnici e professionali considerati poco formativi per impostare i programmi sulle nuove esigenze del mercato in ambito turistico, enogastronomico, della moda e dell’ecologia. Si tratta di formare “ambasciatori” delle eccellenze italiane nel mondo. In occasione della conferenza di Milano il professor Luca, che intervenne nel dibattito, promosse ...

