Liceo del Made in Italy: cos'è, quali saranno le materie e cosa prevedere il disegno di legge (Di martedì 4 aprile 2023) Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è in prima linea sul progetto del Liceo del Made in Italy: cosa prevede il disegno di legge depositato al Senato e quali saranno le materie che gli studenti potrebbero dover studiare? Liceo del Made in Italy: cosa prevede il disegno di legge Il progetto del cosiddetto "Liceo del Made in Italy" è stato presentato dal premier Giorgia Meloni durante la sua partecipazione al VinItaly di Verona. A questo proposito, parlando con gli studenti che frequentano istituti agrari, li ha lodati descrivendoli come "più lungimiranti" rispetto ...

