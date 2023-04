Lezioni dal Vinitaly per Meloni: per proteggere il made in Italy tocca combattere il sovranismo (Di martedì 4 aprile 2023) Ha detto ieri Giorgia Meloni al VinItaly di Verona –... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di martedì 4 aprile 2023) Ha detto ieri Giorgiaaldi Verona –... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Ospedali in sciopero, lezioni sospese all’università, strade bloccate. Centinaia di migliaia di persone in piazza,… - Massimo_Sani : @TommasoFoti Schlein potrebbe dire che quella di De Benedetti è stata una sgrammaticatura. Ma lezioni di stile dal… - chiaracm__ : RT @ComunqueMilan: Che brutta persona Rafa #Leao a esultare negli stadi altrui, di quante sacrosante lezioni di civiltà avremmo bisogno dal… - belgandulin : RT @ChiodiDonatella: Eccone un altro. E non è un #pescedaprile. Ma amico #Zaki, che dici che ci vuoi salva' 'dal #razzismo e da questo gove… - teozenoni : Io veramente ammirato di chi posta in settimana foto dal mare o dalla montagna e fa il mio stesso lavoro perché io… -