L'ex presidente Trump è in "stato d'arresto", fuori dal tribunale un'America divisa (Di martedì 4 aprile 2023) Donald Trump ha lasciato la Trump Tower ed è entrato nel tribunale di New York dove gli verranno letti i circa 30 capi d'accusa per cui è stato incriminato, tra cui l'aver comprato, nel 2016, il ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 aprile 2023) Donaldha lasciato laTower ed è entrato neldi New York dove gli verranno letti i circa 30 capi d'accusa per cui èincriminato, tra cui l'aver comprato, nel 2016, il ...

