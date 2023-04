L’ex guardia del corpo di Putin: «È paranoico: non usa internet e smartphone. Ma sta meglio di tanti alla sua età» – Il video (Di martedì 4 aprile 2023) «Considero Putin un criminale di guerra. Non ero direttamente coinvolto nel conflitto, ma per me era diventato impossibile eseguire i suoi ordini criminali stando al suo servizio». Così L’ex guardia del corpo del presidente russo, Gleb Karakulov, in un’intervista al sito Dossier Center, finanziato dal miliardario russo Mikhail Khodorkovsky esule a Londra, racconta del perché ha deciso di lasciare il Cremlino. Dopo aver servito lo zar per 13 anni, Karulov si nasconde in un luogo remoto per non farsi trovare. Faceva parte della squadra delle comunicazioni dell’Fso (il Servizio federale di protezione, responsabile delle scorte del presidente e degli alti ranghi dello Stato). Con Putin è partito per oltre 180 viaggi. Il suo compito era quello di assicurare linee di comunicazione sicure in ogni occasione. ... Leggi su open.online (Di martedì 4 aprile 2023) «Consideroun criminale di guerra. Non ero direttamente coinvolto nel conflitto, ma per me era diventato impossibile eseguire i suoi ordini criminali stando al suo servizio». Cosìdeldel presidente russo, Gleb Karakulov, in un’intervista al sito Dossier Center, finanziato dal miliardario russo Mikhail Khodorkovsky esule a Londra, racconta del perché ha deciso di lasciare il Cremlino. Dopo aver servito lo zar per 13 anni, Karulov si nasconde in un luogo remoto per non farsi trovare. Faceva parte della squadra delle comunicazioni dell’Fso (il Servizio federale di protezione, responsabile delle scorte del presidente e degli alti ranghi dello Stato). Conè partito per oltre 180 viaggi. Il suo compito era quello di assicurare linee di comunicazione sicure in ogni occasione. ...

