L' ex Ancona Turchi | malato di Sla | picchiato da un genitore durante una partita di calcio giovanile

Aggredito a pugni e calci durante una partita di calcio Under 17, e ad aggravare la situazione c'è il fatto che la vittima, l'ex calciatore dell'Stefano, è malato di Sla. È accaduto domenica ad Albano Sant'Alessandro, in provincia di Bergamo, durante la sfida tra Brusaporto e Sarnico, le due squadre in testa alla classifica a ...... fu protagonista della promozione in Serie A dell'nel 1991. Dal 2007 è affetto da sclerosi laterale amiotrofica (Sla), una malattia neurodegenerativa che ha colpito diversi giocatori....Stefano, protagonista in Serie A dell'nel 1991, è stato medicato all'ospedale di Seriate e curato dopo la diagnosi di un trauma cranico rilevato dalla Tac. Il 54enne ha scoperto nel ...

L'ex Ancona affetto da Sla Turchi, classe 1969 ed ex calciatore dell'Ancona, ha sporto denuncia presso la stazione dei carabinieri di Grumello del Monte dopo essere stato medicato all'ospedale di ...E’ stato colpito da un genitore che urlava a bordo campo: trauma cranico Ancona, 4 aprile 2023 - Ancora un episodio di violenza ai bordi di un campo da calcio, per di più durante una partita tra ...