Lewis Hamilton | “Possiamo colmare il divario con la Red Bull”

(Di martedì 4 aprile 2023) Dopo le parole di sconforto di qualche settimana fa sulla superiorità della Redè tornato a parlare poco dopo il Gran Premio di Australia. Che sia stato il secondo posto a dargli maggiore fiducia nei suoi mezzi o altro, poco importante. Adesso l’inglese crede fermamente nella possibilità di poter agguantare anche la Reddi Verstappen. In fondo, siamo ancora all’inizio della stagione. (Credit foto – pagina Facebook Manchester Press Review)Un secondo posto con podio forse inaspettato e una bella botta di fiducia.riparte dal Gran Premio di Melbourne e afferma la concreta possibilità di poter ridurre il gap con la Red. Queste le sue parole riprese da MotoriOnline: “Fantastico essere sul podio. Non me lo aspettavo un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ricciardove : sebastian vettel daniel ricciardo lewis hamilton big 3 fancam edit - realferraristaa : RT @FormulaPassion: #F1 / Il nostro Federico Albano ci ha portato nelle 'pieghe' del sorpasso di Max Verstappen su Lewis Hamilton, evidenzi… - FormulaPassion : #F1 / Il nostro Federico Albano ci ha portato nelle 'pieghe' del sorpasso di Max Verstappen su Lewis Hamilton, evid… - TinTinFCP : RT @FulvioVigilante: 2007 1° anno in F1 3° 2023 16 anni dopo 2° Stesso pilota ma con ancora più fame = Sir Lewis Hamilton - impluto42 : RT @FulvioVigilante: 2007 1° anno in F1 3° 2023 16 anni dopo 2° Stesso pilota ma con ancora più fame = Sir Lewis Hamilton -

... Max Verstappen è riuscito a garantirsi il 37° successo della propria carriera, il secondo di questa stagione, davanti alla Mercedes die all'Aston Martin di Fernando Alonso . Quarta ...L'inevitabile terza bandiera rossa - è record in un singolo GP - ha generato altro caos, andando completamente ad oscurare la gara dei tre piloti a podio, Max Verstappen,e Fernando ...Solo un pilota nella storia ha fatto meglio di Super Max, e si chiama, che attualmente sembra inarrivabile (31 piste su 38). Già, sembra, perché con l'aumento dell'attrattiva della ...

Hamilton spiazzato dalla Mercedes: scende dalla macchina per festeggiare ma non c'è nessuno Fanpage.it

Il Gran Premio d'Australia di Formula 1 svolto lo scorso fine settimana ha offerto diversi spunti di discussione. Tra questi non è passato sotto traccia un momento molto pericoloso durante il giro di ...Il Gran Premio d’Australia ha riservato tanti dubbi, incertezze e qualche polemica per un finale confusionario. L’unica certezza è la vittoria di Max Verstappen, mai davvero in discussione se non per ...