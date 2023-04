L’Europa sostenga gli Accordi di Abramo. Cosa si è detto alla Fondazione Einaudi (Di martedì 4 aprile 2023) Superare l’approccio “riluttante” e sostenere, facendosi parte attiva, gli Accordi di Abramo. La conclusione è corale, malgrado arrivi da prospettive differenti. Dall’energia ai rapporti bilaterali, dalla sicurezza alle opportunità anche per il nostro Paese. Per l’Unione europea è giunto il momento di fare il grande passo. Anche e soprattutto a fronte del cambio drastico di scenario geopolitico globale, generato dall’aggressione russa all’Ucraina. Sembra essere questa la rotta tracciata dai relatori al convegno organizzato dalla Fondazione Luigi Einaudi dal titolo “Gli Accordi di Abramo e la dimensione europea. Quali possibilità di cooperazione?”, lunedì pomeriggio. Ospiti il senatore Giulio Terzi di Sant’Agata di Fratelli d’Italia, presidente della ... Leggi su formiche (Di martedì 4 aprile 2023) Superare l’approccio “riluttante” e sostenere, facendosi parte attiva, glidi. La conclusione è corale, malgrado arrivi da prospettive differenti. Dall’energia ai rapporti bilaterali, dsicurezza alle opportunità anche per il nostro Paese. Per l’Unione europea è giunto il momento di fare il grande passo. Anche e soprattutto a fronte del cambio drastico di scenario geopolitico globale, generato dall’aggressione russa all’Ucraina. Sembra essere questa la rotta tracciata dai relatori al convegno organizzato dLuigidal titolo “Glidie la dimensione europea. Quali possibilità di cooperazione?”, lunedì pomeriggio. Ospiti il senatore Giulio Terzi di Sant’Agata di Fratelli d’Italia, presidente della ...

