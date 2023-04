L'Europa s'è Destra: ora la sinistra teme lo tsunami in tutti i Paesi (Di martedì 4 aprile 2023) La tornata elettorale di domenica definisce, in Europa, la solidità del trend in corso, che vede premiate le forze conservatrici. La Finlandia, appuntamento più atteso considerando sia il confine con la Russia sia l'impatto pop della prima ministra uscente (socialdemocratica) Sanna Marin ha visto affermarsi due forze di centroDestra. La maggior quota di consenso (20,6%), dunque con l'incarico di costruire una maggioranza, la ottiene Coalizione Nazionale, partito appartenente al Ppe e guidato da Petteri Orpo. Al secondo posto arrivano i Veri Finlandesi di Rikka Purra (aderente alla famiglia europea di Identità e democrazia) che si piazzano al 20,1. Subito dietro il partito di Marin, con il 19,9. Si tratta di tre partiti separati da un'incollatura, ma al di là di questo è chiara l'attrazione di consenso del blocco di centroDestra. A Orpo, ... Leggi su iltempo (Di martedì 4 aprile 2023) La tornata elettorale di domenica definisce, in, la solidità del trend in corso, che vede premiate le forze conservatrici. La Finlandia, appuntamento più atteso considerando sia il confine con la Russia sia l'impatto pop della prima ministra uscente (socialdemocratica) Sanna Marin ha visto affermarsi due forze di centro. La maggior quota di consenso (20,6%), dunque con l'incarico di costruire una maggioranza, la ottiene Coalizione Nazionale, partito appartenente al Ppe e guidato da Petteri Orpo. Al secondo posto arrivano i Veri Finlandesi di Rikka Purra (aderente alla famiglia europea di Identità e democrazia) che si piazzano al 20,1. Subito dietro il partito di Marin, con il 19,9. Si tratta di tre partiti separati da un'incollatura, ma al di là di questo è chiara l'attrazione di consenso del blocco di centro. A Orpo, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... brandobenifei : Ho chiesto insieme ai Verdi un dibattito in Plenaria sulle politiche del #GovernoMeloni contro i diritti dei bambin… - MariMario1 : RT @valy_s: I “Verdi” stanno prendendo legnate a destra e manca in Europa... persino nella #Finlandia “GREEN”. In Olanda poi.. ma basta as… - tempoweb : ??L’#Europa s’è Destra ??#Meloni difende la nostra identità italiana ??#Valditara paga i viaggi d’istruzione ?? La pri… - Fornomare : I popoli Europei hanno capito che la Sinistra con le Idee errate sul clima, migranti, alimentazione, politiche mone… - faberpiredda : @AngeloCiocca Se pensi sia una buona notizia per l'Italia sbagli di grosso: la nuova maggioranza di governo finland… -