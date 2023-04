L’esecutivo indiano non vuole Rahul Gandhi | ma pure parte del suo partito è ostile

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 4 aprile 2023) Delhi. “La mia religione si basa sulla verità e sulla non violenza. La verità è il mio dio, la non violenza il mezzo per arrivarci”. Così, citando il Mahatmaun po’ a sproposito, reagiva il capo delCongresso nazionale, alla notizia della sua squalifica dal Parlamento. Invocando subito dopo, come da copione, la libertà di parola e di espressione e la censura che, a suo dire, ormai domina la scena politica indiana. Secondo, infatti, la sua squalifica sarebbe stata un tentativo maldestro di silenziare le sue critiche al governo e di togliere di mezzo il principale esponente dell’opposizione. La squalifica, prevista dalla legge indiana nel caso di condanne pari o superiori a due anni, arriva dopo la sua condanna in un processo per diffamazione: ...