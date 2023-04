L' Eredità | chi è la campionessa Emanuela? Lavoro | di dov' è e passioni

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 4 aprile 2023) Nel periodo della settimana Santa, L'ha accolto nella sua famiglia una nuovadi nome. La donna dall'eterna abbronzatura, come l'ha definita Flavio Insinna nel corso di una puntata, si è più volte contesa le chiavi della Ghigliottina con l'altro campione del game show, Giacomo Candoni. A distinguerla maggiormente sono la simpatia e la bravura, che l'hanno portata a ritagliarsi un posticino nel cuore dei fan. Ma chi è? Andiamo a scoprire qualcosa in più sul conto di questa gioiosa concorrente. Tutto su, la nuova arrivata de L'2023 Anche seattualmente vive a Cervia, in realtà nelle sue vene scorre sangue piemontese. La concorrente è originaria della provincia di Torino, per la precisione viene da Mathi, un ...