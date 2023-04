Legge stadi: il modello Parma al centro della normativa nazionale (Di martedì 4 aprile 2023) “La nuova Legge stadi” è stato il tema dell’appuntamento di questa mattina a Milano, ospitato nello Studio Legale Associato “Advant NCTM” ed organizzato e promosso dalla Lega Serie B, coordinato dal direttore operativo del Parma Calcio, Stefano Perrone, in qualità di Coordinatore della Commissione Infrastrutture della Lega B.Moltissime le società professionistiche che hanno aderito ed erano presenti al convegno, in presenza e da remoto (Bari, Brescia, Cagliari, Cittadella, Como, Frosinone, Genoa, Modena, Palermo, Parma, Perugia, Pisa, Spal, Sudtirol, Ternana e Venezia). Il tema della riqualificazione o rifacimento dello stadio, come ha sottolineato nel suo intervento il Presidente della Lega B, Mauro Balata, è un ... Leggi su seriea24 (Di martedì 4 aprile 2023) “La nuova” è stato il tema dell’appuntamento di questa mattina a Milano, ospitato nello Studio Legale Associato “Advant NCTM” ed organizzato e promosso dalla Lega Serie B, coordinato dal direttore operativo delCalcio, Stefano Perrone, in qualità di CoordinatoreCommissione InfrastruttureLega B.Moltissime le società professionistiche che hanno aderito ed erano presenti al convegno, in presenza e da remoto (Bari, Brescia, Cagliari, Citta, Como, Frosinone, Genoa, Modena, Palermo,, Perugia, Pisa, Spal, Sudtirol, Ternana e Venezia). Il temariqualificazione o rifacimento delloo, come ha sottolineato nel suo intervento il PresidenteLega B, Mauro Balata, è un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antonio69772754 : @BWhiteblack @CalcioFinanza In parte hai ragione. Ma poi per ripicca i comuni non fanno costruire. In Italia deve i… - GianMarcoSarti : @FBiasin La legge Thatcher non ha funzionato. Anzi, ha causato problemi e stragi come quella di Hillsborough. Ciò… - PierPastore : Eh, l’unico problema è che nell’anno del Football Spectators Act c’è stata la strage di Hillsborough addirittura in… - 3pNapoli : @antonio_gaito La legge Thatcher e'stata un disastro. Ancora oggi avvengono scontri In Inghilterra anche se fuori g… - bigwalalla : @VillageGreen967 @FBiasin ma non è dovuto alla Legge Thatcher ... hanno risolto con altri metodi (nuovi stadi, carc… -