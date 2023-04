Legge Rampelli, Tajani: “La difesa della lingua italiana non c’entra niente con Mussolini” (Di martedì 4 aprile 2023) “È una proposta di Legge di un parlamentare, non del governo, e le proposte di Legge devono essere approvate dalla Camera e dal Senato, ma la difesa della lingua italiana non c’entra niente con Mussolini. Il fascismo è finito nel ’45, è roba passata che non ci interessa e non ci riguarda, Mussolini ha fatto più danni che cose utili”. È quanto ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani rispondendo ad una domanda alla stampa estera sulla proposta di Legge Rampelli per la difesa della lingua italiani che, secondo il giornalista, “ha sapore Mussoliniano”. Tajani: ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 4 aprile 2023) “È una proposta didi un parlamentare, non del governo, e le proposte didevono essere approvate dalla Camera e dal Senato, ma lanoncon. Il fascismo è finito nel ’45, è roba passata che non ci interessa e non ci riguarda,ha fatto più danni che cose utili”. È quanto ha detto il ministro degli Esteri, Antoniorispondendo ad una domanda alla stampa estera sulla proposta diper laitaliani che, secondo il giornalista, “ha saporeano”.: ...

