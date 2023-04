Lega Serie A, De Siervo: “Stadi fondamentali, ma c’è il problema burocrazia” (Di martedì 4 aprile 2023) “Oggi vogliamo parlare di Stadi per significare quanto questo elemento sia fondamentale. Lo è perché condiziona il mezzo televisivo attraverso il quale le squadre ricevono ricavi, ma soprattutto il vero tema è quello degli incassi che si possono ottenere con un impianto idoneo. Il Milan, in una sola gara, si è assicurato l’introito di una squadra di media classifica in un anno: questo dà la misura dell’importanza dello Stadio”. Così Luigi De Siervo, amministratore deLegato della Lega Serie A, durante il convegno “Il futuro degli Stadi in Italia”, in corso al Salone d’Onore del Coni. “Noi come Lega Calcio cerchiamo di fornire un valido supporto alle squadre, che rimangono padrone del proprio futuro, ma abbiamo un problema con la ... Leggi su sportface (Di martedì 4 aprile 2023) “Oggi vogliamo parlare diper significare quanto questo elemento sia fondamentale. Lo è perché condiziona il mezzo televisivo attraverso il quale le squadre ricevono ricavi, ma soprattutto il vero tema è quello degli incassi che si possono ottenere con un impianto idoneo. Il Milan, in una sola gara, si è assicurato l’introito di una squadra di media classifica in un anno: questo dà la misura dell’importanza delloo”. Così Luigi De, amministratore deto dellaA, durante il convegno “Il futuro degliin Italia”, in corso al Salone d’Onore del Coni. “Noi comeCalcio cerchiamo di fornire un valido supporto alle squadre, che rimangono padrone del proprio futuro, ma abbiamo uncon la ...

