Lega Serie A, Casini: “Il tema stadi è la principale urgenza del calcio italiano” (Di martedì 4 aprile 2023) “Quella degli stadi è la principale urgenza del calcio italiano, è un tema che pone l’Italia indietro rispetto ad altri paesi. Non è un problema di norme, che disegnano un quadro ottimistico sui tempi, anche se alla fine, come sanno le società, non è così. Non è un tema di risorse, che servono sempre, ma quando le società hanno portato fondi per interventi in tempi brevi, ci siamo trovati con degli intoppi. Il problema sono le procedure, il modo in cui sono costruite non funziona”. Lo ha detto il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini nel corso del suo intervento al convegno “Il futuro degli stadi in Italia” al Coni. “E’ difficile che l’amministrazione comunale riesca a gestire tutto da sola. Se ... Leggi su sportface (Di martedì 4 aprile 2023) “Quella degliè ladel, è unche pone l’Italia indietro rispetto ad altri paesi. Non è un problema di norme, che disegnano un quadro ottimistico sui tempi, anche se alla fine, come sanno le società, non è così. Non è undi risorse, che servono sempre, ma quando le società hanno portato fondi per interventi in tempi brevi, ci siamo trovati con degli intoppi. Il problema sono le procedure, il modo in cui sono costruite non funziona”. Lo ha detto il presidente dellaA Lorenzonel corso del suo intervento al convegno “Il futuro degliin Italia” al Coni. “E’ difficile che l’amministrazione comunale riesca a gestire tutto da sola. Se ...

