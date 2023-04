L' ' effetto Schlein è un flop | il Pd alle regionali fa peggio delle politiche

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : L’effetto #Schlein si vede! Se un mese fa il #centrodestra vinceva Lazio e Lombardia con il 55%, oggi #Fedriga stra… - AlexBazzaro : @Capezzone “La destra vince ma è divisa” “Pd sconfitto ma l’effetto Schlein già si vede” “Fdi e Lega già litigano s… - giubileif : Primi risultati dell’“Effetto Schlein”: in Friuli Venezia Giulia stravince Fedriga con oltre il 63%, il candidato d… - pietro30199674 : RT @Giorgiolaporta: L’effetto #Schlein si vede! Se un mese fa il #centrodestra vinceva Lazio e Lombardia con il 55%, oggi #Fedriga stravinc… - PaoloCaminiti1 : RT @tempoweb: L’effetto #Schlein è un flop elettorale: i dem fanno peggio delle politiche #elezioni #pd #friuliveneziagiulia #4aprile #ilte… -

L'sul voto regionale di ieri non c'è stato affatto e lo stesso candidato della sinistra sonoramente sconfitto ha ammesso che si trattava di una sfida impossibile. Appare sempre più ...Non si vede l'e i post grillini di Conte non raggiungono il tre per cento. Il partito di Calenda e Renzi si è preso una pausa. Non si sa se sarà lunga. L'opposizione è in crisi. Il ...L'c'è. Ma al momento non si vede. Il voto in Friuli Venezia Giulia segna il tonfo del campo largo Pd - M5s che crollano sotto il 20%. Le elezioni che riconsegnano la guida della Regione ...

Friuli Venezia Giulia, effetto Schlein Inesistente: il disastro in queste cifre Liberoquotidiano.it

L’effetto Schlein sul Pd si è visto chiaramente. Ma in negativo. La segretaria che ha preso il posto di Enrico Letta centra la prima ...Qualche conferma, ma anche qualche grossa novità dalle elezioni regionali del Friuli. Salvini, invece, ha garantito al suo movimento la leadership di primo partito in Regione. L'effetto Schlein è stat ...