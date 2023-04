Le sanzioni masochiste della UE | il petrolio russo arriva lo stesso e lo paghiamo più caro

Leggi su strumentipolitici

(Di martedì 4 aprile 2023) Che ledecise dall’Unione Europea a dannoRussia vadano in realtà a danno dei cittadini europei, è uno sgradevole dato di fatto. Vi è però chi lo considera solo come un’ipotesi o come un effetto collaterale destinato a passare. Costoro devono comunque fare i conti con un’altra realtà: i russi non soltanto non ci stanno rimettendo, ma a guadagnarci sono pure gli intermediari che trafficano colsanzionato. Passando da canali alternativi, alsi aggiungono nuovi costi o aumentano quelli già esistenti. E a pagare sono sempre i consumatori finali, i cittadini. Il blocco UE è stato imposto in due tempi: prima il 5 dicembre 2022 e poi il 5 febbraio 2023. Bruxelles aveva stabilito per lel’obiettivo di ridurre notevolmente i profitti commerciali...