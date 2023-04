(Di martedì 4 aprile 2023) AGI – Più duratura, più adatta a crescere i bambini e più felice: è la relazione poliamorosa secondo Justin Clardy, professore di filosofia alla Santa Clara University, una delle principali università gesuite negli Stati Uniti. Il suo libro "Why It's OK to Not Be Monogamous" è un elogio delleche smonta, a suon di numeri e ragionamenti filosofici, i più comuni pregiudizi su questa nuova forma di relazione affettiva in forte aumento, soprattutto tra i giovani. Con il termine poliamore si indica la possibilità di intrattenere più di una relazione intima contemporaneamente, con il consenso esplicito e consapevole di tutte le persone coinvolte. Viene coniato e usato per la prima volta negli Stati Uniti nel 1990 da Morning Glory Zell-Ravenheart (pseudonimo di Diana Moore), leader di una comunità neopagana americana, che pubblica nella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cstldilenzuola : @sonoilae io sono pro alle relazioni poliamorose!! - mymoonistwisted : @youarenobodytoo io più che altro speravo un sacco che usassero questa occasione per esplorare le relazioni poliamo… - NinjaSwitchCat : Belle le relazioni poliamorose, soprattutto quando si levano tutti dal cazzo e io posso pulire casa in santa pace. - blexedfornow : @Amoifrate @uotassia__ @annalisaa_p ma che sono ste relazioni poliamorose - nicoferlav : RT @LovatDavide: Le relazioni poliamorose fanno bene alle coppie. Lo dice un filosofo -

Il suo libro 'Why It's OK to Not Be Monogamous' è un elogio delleche smonta, a suon di numeri e ragionamenti filosofici, i più comuni pregiudizi su questa nuova forma di ......Italia sarebbe consentito avere più partner con gli stessi diritti Dov'è legale il poliamore Per quanto possa essere un fenomeno più diffuso di quanto si pensi (non tutte le...Ciò che accomuna le differenti tipologie diè il consenso delle parti ad avere contemporaneamente più rapporti affettivi. Il termine poliamore è stato introdotto per la prima ...

Le relazioni poliamorose fanno bene alle coppie. Lo dice un filosofo AGI - Agenzia Italia

Nel suo ultimo libro Justin Clardy smonta a suon di numeri e ragionamenti, i più comuni pregiudizi su questa forma di relazione affettiva ...La giovane, imputata con l’accusa di aver ucciso la madre, l’ex vigilessa Laura Ziliani, ha raccontato nascita e sviluppi della liasion a tre ...