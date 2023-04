Le ragioni del cuore film di Tv8: trama, cast, finale (Di martedì 4 aprile 2023) Le ragioni del cuore film di Tv8 Oggi su Tv8 va in onda “Le ragioni del cuore” film diretto da Peter DeLouise nel 2019, conosciuto con il titolo “A Brush with love”. Una storia romantica che ha come protagosta Jamie, interpretata da Arielle Kebbel, una donna divisa dall’amore verso due uomini, all’apparenza perfetti e per ragioni molto diverse. A seguire, il cast e la trama de Le ragioni del cuore. Le ragioni del cuore trama e finale Jamie Spellmann gestisce una scuola di artisti a Seattle, perché il suo sogno quasi inarrivabile è quello di dipingere. Poco prima di aprire l’accademia, Jamie ha ricevuto una brutta ... Leggi su spettacoloitaliano (Di martedì 4 aprile 2023) Ledeldi Tv8 Oggi su Tv8 va in onda “Ledeldiretto da Peter DeLouise nel 2019, conosciuto con il titolo “A Brush with love”. Una storia romantica che ha come protagosta Jamie, interpretata da Arielle Kebbel, una donna divisa dall’amore verso due uomini, all’apparenza perfetti e permolto diverse. A seguire, ile lade Ledel. LedelJamie Spellmann gestisce una scuola di artisti a Seattle, perché il suo sogno quasi inarrivabile è quello di dipingere. Poco prima di aprire l’accademia, Jamie ha ricevuto una brutta ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mannocchia : Il prezzo del 'blocchiamo-le-partenze' senza comprendere le ragioni di chi parte, è l'erosione dei diritti nei pae… - Veleno_Q_B : RT @LBasemi: Gli ebrei del gruppo Naturei Karta affermano chiaramente che il sionismo non rappresenta il giudaismo e rifiutano qualsiasi as… - Cail7890 : @mpnamp_lp @chiaragribaudo 11 anni di governo PD ed ora tutta la sx ha le soluzioni ai problemi dell’universo. Il… - AZambo69 : RT @LBasemi: Gli ebrei del gruppo Naturei Karta affermano chiaramente che il sionismo non rappresenta il giudaismo e rifiutano qualsiasi as… - massimo_san : RT @DomaniGiornale: Come può #Schlein far recuperare al #Pd la fiducia di tutti quegli elettori che, negli anni, hanno smesso di votare per… -