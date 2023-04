Le patch di sicurezza Samsung di aprile 2023 risolvono vari difetti Exynos (Di martedì 4 aprile 2023) Samsung risolve numerose vulnerabilità con la patch di aprile 2023. Ecco le principali correzioni dei difetti di sicurezza. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 4 aprile 2023)risolve numerose vulnerabilità con ladi. Ecco le principali correzioni deidi. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CeotechI : RT @CeotechI: Google Pixel, la patch di sicurezza di aprile 2023 tarda #Aggiornamenti #Android #Aprile2023 #Google #GooglePixel #MobileNews… - CeotechI : Google Pixel, la patch di sicurezza di aprile 2023 tarda #Aggiornamenti #Android #Aprile2023 #Google #GooglePixel… - cheaterbag : RT wireditalia 'Apple, Android, Google, ma non solo: le principali patch distribuite questo mese dalle aziende tecn… - ES1670 : RT @wireditalia: Apple, Android, Google, ma non solo: le principali patch distribuite questo mese dalle aziende tecnologiche, per dormire s… - wireditalia : Apple, Android, Google, ma non solo: le principali patch distribuite questo mese dalle aziende tecnologiche, per do… -