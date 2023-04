Le parole di Spalletti alla squadra per capire le ragioni di una notte sbagliata (Corsport) (Di martedì 4 aprile 2023) Sul Corriere dello Sport Antonio Giordano racconta le parole di Spalletti ieri a Castel Volturno. E quando la porta dello spogliatoio s’è chiusa, nella Castel Volturno ancora sotto choc, è venuta fuori una chiacchierata eguale e simile a quelle precedenti, una specie di convention con qualche slide, le immagini dei momenti-chiave, una relazione più dell’anima che della partita che Spalletti ha tenuto con quei ragazzi che restano il suo orgoglio. «Ci è mancata la qualità di sempre, ci siamo lasciati trascinare dalla generosità per tentare di acciuffare in fretta il risultato ed abbiamo smarrito i nostri equilibri. Ci sono sfuggiti i momenti, soprattutto quando siamo andati a riconquistare la palla». Stamani si riparte. A freddo, Spalletti ha cercato le corde giuste, le ha sfiorate, ha ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 aprile 2023) Sul Corriere dello Sport Antonio Giordano racconta lediieri a Castel Volturno. E quando la porta dello spogliatoio s’è chiusa, nella Castel Volturno ancora sotto choc, è venuta fuori una chiacchierata eguale e simile a quelle precedenti, una specie di convention con qualche slide, le immagini dei momenti-chiave, una relazione più dell’anima che della partita cheha tenuto con quei ragazzi che restano il suo orgoglio. «Ci è mancata la qualità di sempre, ci siamo lasciati trascinare dgenerosità per tentare di acciuffare in fretta il risultato ed abbiamo smarrito i nostri equilibri. Ci sono sfuggiti i momenti, soprattutto quando siamo andati a riconquistare la p». Stamani si riparte. A freddo,ha cercato le corde giuste, le ha sfiorate, ha ...

