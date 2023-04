Le nuove maglie Nike per la Coppa del mondo di calcio femminile sono a dir poco rivoluzionarie (Di martedì 4 aprile 2023) sono state presentate le nuove maglie Nike per le nazionali che parteciperanno alla Coppa del mondo femminile che si svolgerà in Australia e Nuova Zelanda a partire dal prossimo 20 luglio. Il movimento calcistico femminile è in grande crescita e questa edizione promette di essere la più seguita di sempre: i brand che collaborano con le federazioni partecipanti stanno concentrando tutte le loro forze per il torneo che si svolgerà la prossima estate. Come già visto recentemente per le maglie presentate da adidas, questo Mondiale sarà all'insegna dell'innovazione e Nike con il suo materiale Grind porta per la prima volta ad un evento di assoluta rilevanza delle maglie formate da materiale 100% riciclato, ... Leggi su gqitalia (Di martedì 4 aprile 2023)state presentate leper le nazionali che parteciperanno alladelche si svolgerà in Australia e Nuova Zelanda a partire dal prossimo 20 luglio. Il movimento calcisticoè in grande crescita e questa edizione promette di essere la più seguita di sempre: i brand che collaborano con le federazioni partecipanti stanno concentrando tutte le loro forze per il torneo che si svolgerà la prossima estate. Come già visto recentemente per lepresentate da adidas, questo Mondiale sarà all'insegna dell'innovazione econ il suo materiale Grind porta per la prima volta ad un evento di assoluta rilevanza delleformate da materiale 100% riciclato, ...

