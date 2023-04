Le impronte, la foto, le manette: oggi è il giorno dell’incriminazione di Donald Trump per il caso Stormy Daniels (Di martedì 4 aprile 2023) Donald Trump è già a New York. L’ex presidente degli Stati Uniti è arrivato ieri da Mar-a-Lago nella città in cui sarà ufficialmente incriminato per il caso Stormy Daniels. Il suo ufficio ha fatto sapere che il procuratore di Manhattan Alvin Bragg terrà una conferenza stampa dopo l’udienza. I legali del tycoon hanno fatto sapere che non vogliono telecamere in aula. Mentre il sindaco di New York Eric Adams ha parlato ai suoi fans: «Gli atti vandalici non saranno tollerati. La città è la nostra casa, non il campetto in cui scaricare la rabbia». L’ex presidente ha passato la notte nella nella Trump Tower, sulla Fifth Avenue. La sua residenza, impreziosita da colonne di marmo placcate d’oro a ventiquattro carati, ha una vista panoramica su Central Park e un ascensore interno che lo ... Leggi su open.online (Di martedì 4 aprile 2023)è già a New York. L’ex presidente degli Stati Uniti è arrivato ieri da Mar-a-Lago nella città in cui sarà ufficialmente incriminato per il. Il suo ufficio ha fatto sapere che il procuratore di Manhattan Alvin Bragg terrà una conferenza stampa dopo l’udienza. I legali del tycoon hanno fatto sapere che non vogliono telecamere in aula. Mentre il sindaco di New York Eric Adams ha parlato ai suoi fans: «Gli atti vandalici non saranno tollerati. La città è la nostra casa, non il campetto in cui scaricare la rabbia». L’ex presidente ha passato la notte nella nellaTower, sulla Fifth Avenue. La sua residenza, impreziosita da colonne di marmo placcate d’oro a ventiquattro carati, ha una vista panoramica su Central Park e un ascensore interno che lo ...

