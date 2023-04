LazioJuventus | BusInsieme | il modo più facile di venire allo stadio

Leggi su seriea24

(Di martedì 4 aprile 2023) La S.S. Lazio ecomunicano che in occasione di Lazio – Juventus in programma sabato 8 aprile alle ore 20:45, sarà riproposto il servizio di Bus Sharing per loOlimpico riservato ad un limitato numero di posti. I pullman, che si muoveranno da 12 diverse zone della città, giungerannoOlimpico nei pressi del piazzale della Farnesina in Via Della Macchia Della Farnesina. I 12 punti di incontro (e di partenza) distribuiti in varie zone della città sono i seguenti: GENZANO DI ROMA, Via Emilia Romagna – Altezza Parcheggio Palasport Cesaroni, partenza alle ore 17:15 (clicca qui) ALBANO LAZIALE, Corso Giacomo Matteotti– Altezza Bar Mazzini, partenza alle ore 17:35 (clicca qui) CIAMPINO, Viale J.F. Kennedy 84 Altezza Palacavicchi, partenza alle ore 18:00 (clicca qui) ANAGNINA-TUSCOLANA, Via ...