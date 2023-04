Lazio, vice Immobile: ecco la lista dei bomber (Di martedì 4 aprile 2023) Mai come quest'anno, alla Lazio è mancata un'alternativa ad Immobile. Sarri ha posto come priorità il mercato in attacco.... Leggi su calciomercato (Di martedì 4 aprile 2023) Mai come quest'anno, allaè mancata un'alternativa ad. Sarri ha posto come priorità il mercato in attacco....

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tvdellosport : PEDULLÀ: “PER MANCINI NON SONO MAI ESISTITE LE REGOLE”?? Duro attacco di @AlfredoPedulla al Ct della Nazionale Robe… - LALAZIOMIA : Lazio, vice Immobile: ecco la lista dei bomber - SamNeverDies22 : Ufficiale: Xavi Simons alla Lazio, finalmente un vice Cataldi per Sarri, adesso Tare sul giovane Pedri del Barcelon… - infotemporeale : Camera di Commercio e Regione al lavoro sulle priorità del Lazio,l’incontro tra Acampora e la vice-presidente Angel… - PiovascoRondo : Praticamente in Finlandia si è ripetuta la stessa situazione di 4 anni fa. C’è stata una differenza minima tra i pr… -