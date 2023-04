Lazio | ufficiale | Diego Gonzalez a titolo definitivo

(Di martedì 4 aprile 2023) Il ventenne attaccante paraguaianoresta alla. “La S.S.comunica di aver trasformato la cessione dei diritti alle prestazioni sportive del calciatoreLuisAlcaraz da temporanea a definitiva”, si legge in una nota del club biancoceleste. L’attaccante, sbarcato lo scorso 31 gennaio a Formello dai messicani del Celaya, non ha ancora debuttato con la squadra di Sarri. SportFace.

laziolivetv : Calciomercato #Lazio, UFFICIALE: Riscattato #DiegoGonzalez - RalphSpinelli2 : RT @vocelaziale: ?UFFICIALE? ??La #Lazio comunica di aver riscattato il cartellino di #DiegoGonzalez dal #Celaya. - vocelaziale : ?UFFICIALE? ??La #Lazio comunica di aver riscattato il cartellino di #DiegoGonzalez dal #Celaya. - pasqualinipatri : UFFICIALE- La Lazio riscatta un giovane a titolo definitivo: ecco chi - laziokuwait : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @OfficialSSLazio, ufficiale il riscatto di @Diegogon011 dal @TorosCelayaCD

Nel frattempo, Claudio Lotito inizia a costruire la Lazio del futuro. Il club biancoceleste, tramite i propri profili social, ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo del giovane paraguaiano ...Notizia importante in casa Lazio, specialmente in ottica futura. La società biancoceleste, infatti, ha comunicato di aver acquistato a titolo definitivo Diego Gonzalez. Con una nota sul proprio sito ...