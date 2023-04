Lazio, tabù Juve per Felipe Anderson: cosa dicono i numeri (Di martedì 4 aprile 2023) ROMA - Una maledizione bianconera intorno a Felipe Anderson . Il brasiliano, sabato contro la Juve, va a caccia della sua prima vittoria da quando è alla Lazio. Una cosa che non gli è mai riuscita. Un ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 4 aprile 2023) ROMA - Una maledizione bianconera intorno a. Il brasiliano, sabato contro la, va a caccia della sua prima vittoria da quando è alla. Unache non gli è mai riuscita. Un ...

Lazio, tabù Juve per Felipe Anderson: cosa dicono i numeri Solo due volte la Lazio ha vinto contro i bianconeri con Felipe in rosa, ma non era in campo. In Supercoppa Italiana ad agosto 2017 e nell'ottobre di quell'anno. In totale 15 sfide, 1 pareggio e 14 ...