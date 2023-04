Lazio, Sarri e l’emozione del discorso alla squadra a Formello (Di martedì 4 aprile 2023) alla ripresa degli allenamenti a Formello, Sarri ha fatto un discorso alla squadra dove si è anche emozionato alla ripresa degli allenamenti a Formello, Sarri ha fatto un discorso alla squadra dove si è anche emozionato. Il discorso riportato a ll Messaggero: «Sono orgoglioso di voi ma ora dobbiamo stare ancora più in allerta per non cadere di nuovo negli errori di superficialità di un tempo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 aprile 2023)ripresa degli allenamenti aha fatto undove si è anche emozionatoripresa degli allenamenti aha fatto undove si è anche emozionato. Ilriportato a ll Messaggero: «Sono orgoglioso di voi ma ora dobbiamo stare ancora più in allerta per non cadere di nuovo negli errori di superficialità di un tempo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : In 18 mesi #Sarri ha portato la #Lazio al secondo posto in classifica, +5 su #Inter e #Roma, con #Immobile fuori pe… - CalcioNews24 : L'emozione di #Sarri nel discorso alla squadra ?? - tiziano_l : Stasera la #Lazio avrebbe potuto giocare una semifinale di coppa Italia invece è in day-off. Con la Juve abbiamo ti… - matteo_milan91 : @MTheo97 Ma davvero la Lazio da quando non c’è lui tornata una squadra sana diciamo, e sarri non è che sia uno normalissimo eh - stefanolucci71 : RT @DottorLele: @Blackluk98 Se l’avesse fatto Sarri: “Il furbissimo Maurizio Sarri cerca di zittire i vergognosi e oltraggiosi cori razzis… -