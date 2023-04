(Di martedì 4 aprile 2023) Ultima chiamata per il Sergente. Lanon si rassegna all'idea di non poter rinnovare il contratto di Sergejin scadenza nel 2024. Dal 28enne serbo e dal suo agente Kezman la posizione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LALAZIOMIA : Milinkovic, la Lazio non si arrende: proposto il rinnovo con clausola - cmdotcom : #Milinkovic, la #Lazio non si arrende: proposto il rinnovo con clausola - sportli26181512 : Lazio, proposto il rinnovo con clausola a Milinkovic. Juve e Arsenal alla finestra: Lazio, proposto il rinnovo con… - LALAZIOMIA : #Calcio Lazio-Milinkovic, proposto il rinnovo. Juve e Arsenal alla finestra - Gazzetta_it : #Lazio, proposto il rinnovo a #Milinkovic. #Juve e Arsenal alla finestra -

Per cedere il proprio gioiello, lapunterebbe a una quotazione sui 40 milioni di euro.... la formazione e la riabilitazione del consiglio regionale delonlus, permetterà ai ... A chiudere la stagione a ottobre " Autonomi ": il progetto,dalla fondazione " il domani dell'...La proposta di governo dei territori, come si e' visto anche in Lombardia e, e' stata ... Un ruolo a livello nazionale No ha concluso - , mi sonoper la guida della mia Regione, per ...

Lazio, proposto il rinnovo con clausola a Milinkovic. Juve e Arsenal alla finestra La Gazzetta dello Sport

Il club vuole allungare il contratto del serbo che scade nel 2024: messi sul piatto più di 4 milioni a stagione. Per ora il giocatore e il procuratore temporeggiano ...Non ci sono rischi che Maurizio Sarri lasci la Lazio. Ne è convinto il presidente Claudio Lotito, che considera inutile proporre oggi al tecnico toscano un nuovo prolungamento di contratto: “Non c’è ...