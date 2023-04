Lazio | Pedro | “L’esclusione dalla Roma? Nessuno mi ha parlato | non ne sapevo nulla”

(Di martedì 4 aprile 2023) Ha vinto tutto nella sua carriera, ma asi è ritagliato una piccola pagina di storia del derby della Capitale, riuscendo a diventare uno dei pochi giocatori ad aver segnato nella stracittadina con entrambe le maglie. Solo Arne Selmonsson e Aleksandar Kolarov ci erano riusciti prima di lui. L’attuale attaccante della, in un’intervista a Marca, torna a parlare del. L’attaccante si allenò a parte dopo l’arrivo di Mourinho e in quell’estate accettò l’offerta delladi Sarri, che lo aveva allenato al Chelsea: “La decisione di Mourinho? È stato molto complicato. Mi hanno lasciato fuorisquadra edegli allenatori mi ha, non...

