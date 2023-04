Lazio, parla l’agente di Zaccagni: “Se continua così Mancini lo convocherà” (Di martedì 4 aprile 2023) Perché Roberto Mancini non ha convocato Mattia Zaccagni, uno dei migliori esterni del campionato italiano? È una domanda ricorrente, in questi giorni. Per discuterne Mario Giuffredi, agente del calciatore, iè intervenuto dai microfoni di Tuttomercatoweb.com: “Innanzitutto né io e né il giocatore contesteremo mai le scelte tecniche del commissario tecnico”. Ha aggiunto Giuffredi: “Mancini ha fatto debuttare Zaccagni e di questo gli va dato atto, il ragazzo dal canto suo non può far altro che continuare a fare bene il suo percorso collettivo ed individuale. Non ho nessun dubbio che se Mattia dovesse continuare a fare così bene Mancini lo riconvocherà sicuramente in Nazionale perché il ct fa gli interessi della nostra ... Leggi su italiasera (Di martedì 4 aprile 2023) Perché Robertonon ha convocato Mattia, uno dei migliori esterni del campionato italiano? È una domanda ricorrente, in questi giorni. Per discuterne Mario Giuffredi, agente del calciatore, iè intervenuto dai microfoni di Tuttomercatoweb.com: “Innanzitutto né io e né il giocatore contesteremo mai le scelte tecniche del commissario tecnico”. Ha aggiunto Giuffredi: “ha fatto debuttaree di questo gli va dato atto, il ragazzo dal canto suo non può far altro chere a fare bene il suo percorso collettivo ed individuale. Non ho nessun dubbio che se Mattia dovessere a farebenelo risicuramente in Nazionale perché il ct fa gli interessi della nostra ...

