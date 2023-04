Lazio, Lotito: «Sarri? Non c’è ancora bisogno del rinnovo» (Di martedì 4 aprile 2023) Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato di un eventuale rinnovo di Maurizio Sarri visti gli ultimi risultati positivi Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato di un eventuale rinnovo di Maurizio Sarri visti gli ultimi risultati positivi. Ecco le sue dichiarazioni in merito riportate da Il Messaggero. PAROLE – «Non c’è bisogno ancora del rinnovo. L’ho già fatto blindandolo a giugno scorso con altri due anni e mezzo di contratto. Dobbiamo proseguire su questa strada e con questa unione. Mai avuto dubbi su Maurizio e il suo spessore». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 aprile 2023) Claudio, presidente della, ha parlato di un eventualedi Mauriziovisti gli ultimi risultati positivi Claudio, presidente della, ha parlato di un eventualedi Mauriziovisti gli ultimi risultati positivi. Ecco le sue dichiarazioni in merito riportate da Il Messaggero. PAROLE – «Non c’èdel. L’ho già fatto blindandolo a giugno scorso con altri due anni e mezzo di contratto. Dobbiamo proseguire su questa strada e con questa unione. Mai avuto dubbi su Maurizio e il suo spessore». L'articolo proviene da Calcio News 24.

