Lazio, la decisione del Giudice Sportivo sui cori razzisti della Curva Nord (Di martedì 4 aprile 2023) Lazio, è arrivata la decisione del Giudice Sportivo sui cori razzisti della Curva Nord nel derby nei confronti dei romanisti Lazio, è arrivata la decisione del Giudice Sportivo sui cori razzisti della Curva Nord nel derby nei confronti dei romanisti. Il Giudice Sportivo ha sanzionato il club biancoceleste con la chiusura della Curva Nord per un turno, con la pena che è però stata sospesa per un anno. Ecco il comunicato. COMUNICATO– «Il Giudice Sportivo, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 aprile 2023), è arrivata ladelsuinel derby nei confronti dei romanisti, è arrivata ladelsuinel derby nei confronti dei romanisti. Ilha sanzionato il club biancoceleste con la chiusuraper un turno, con la pena che è però stata sospesa per un anno. Ecco il comunicato. COMUNICATO– «Il, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giovann39862505 : RT @jomoroids: @JU29ROTEAM Consegnando il documento hanno proprio voluto evitare che il Consiglio di Stato confermasse nel merito la corret… - SimoneBomber14 : Caso #plusvalenzefittizie #Juventus, improcedibile il ricorso #Figc ?? sulla carta #Covisoc Il Consiglio di Stato ha… - niccolodileo_ : #Lazio, chiusura della Curva Nord, ma con sospensione della pena a un anno. - persemprecalcio : ?? Il Giudice Sportivo ha deliberato in merito ai cori antisemiti in #CurvaNord nel derby tra #Lazio e Roma. Ecco l… - laziolivetv : #Lazio, decisione del giudice sportivo: #CurvaNord chiusa per un turno -