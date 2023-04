Lazio-Juventus, Serie A: programma, orario, tv e streaming (Di martedì 4 aprile 2023) La prova del nove contro la sua ex squadra. Sabato 8 aprile (ore 20.45), in occasione della 29esima giornata, la Lazio di Maurizio Sarri riceve all’Olimpico la Juventus di Max Allegri per un match che mette di fronte due delle squadre più in forma del nostro campionato. I biancocelesti, secondi, vengono infatti da quattro vittorie e un pareggio; i bianconeri, settimi, da altrettante vittorie e una sconfitta. Sarri, ex di turno, cercherà di battere il collega toscano per proseguire la sua rincorsa alla Champions League, che a dieci gare dalla fine del campionato vede la sua squadra seconda alle spalle del Napoli con 5 punti di vantaggio su Roma e Inter, che occupano la terza e la quarta piazza. Insomma, una sfida molto interessante che verrà trasmessa in televisione su Sky Sport (Zona DAZN, canale 214) e in streaming su DAZN. Tutta la ... Leggi su oasport (Di martedì 4 aprile 2023) La prova del nove contro la sua ex squadra. Sabato 8 aprile (ore 20.45), in occasione della 29esima giornata, ladi Maurizio Sarri riceve all’Olimpico ladi Max Allegri per un match che mette di fronte due delle squadre più in forma del nostro campionato. I biancocelesti, secondi, vengono infatti da quattro vittorie e un pareggio; i bianconeri, settimi, da altrettante vittorie e una sconfitta. Sarri, ex di turno, cercherà di battere il collega toscano per proseguire la sua rincorsa alla Champions League, che a dieci gare dalla fine del campionato vede la sua squadra seconda alle spalle del Napoli con 5 punti di vantaggio su Roma e Inter, che occupano la terza e la quarta piazza. Insomma, una sfida molto interessante che verrà trasmessa in televisione su Sky Sport (Zona DAZN, canale 214) e insu DAZN. Tutta la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Classifica delle ultime 10 giornate (prima di #NapoliMilan): #Napoli 27 Juventus 22 Lazio 21 Sassuolo 20 Bologna 1… - mirkonicolino : Tre punti pesantissimi. Con sofferenza, con tanti errori, ma i clean sheet ora sono 17 su 28 e non sono un caso.… - forumJuventus : Szczesny post #JuveVerona: “La classifica che guardo io ci vede a +9 sull’Inter e +7 sulla Lazio. Futuro? Non mi ve… - 1411nico : #Pogba vede all’orizzonte il rientro tra i convocati dopo il già annunciato rientro in gruppo di questa settimana.… - 1900_since : #LazioJuventus: parla #Canigiani sui biglietti venduti e la stima dei tifosi che saranno presenti in attesa della d… -

Zhang spiazza l'Inter: non convince per il dopo Inzaghi ...non bastare all'ex Lazio per conservare il timone della panchina, con Inzaghi che rischia grosso anche a stagione in corso se la squadra dovesse crollare nei prossimi impegni contro Juventus, ... Lazio - Juventus, Olimpico verso il tutto esaurito: ecco il dato sui biglietti venduti Commenta per primo Previsto il tutto esaurito all'Olimpico sabato sera per Lazio - Juventus. Il dato sui biglietti venduti a tutto ieri sera era di 26000 tagliandi staccati, a cui si sommeranno gli abbonati, per un totale che già ora supera le 50000 presenze. La società ... Inchiesta Juve, improcedibile il ricorso Figc sulla carta Covisoc Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile il ricorso della Federcalcio contro la decisione del Tar del Lazio sulla carta Covisoc richiesta dalla Juventus per il caso plusvalenze. i fatti Il 7 marzo il Tar aveva accolto il ricorso presentato dai legali di Paratici e Cherubini disponendo che la Figc ... ...non bastare all'exper conservare il timone della panchina, con Inzaghi che rischia grosso anche a stagione in corso se la squadra dovesse crollare nei prossimi impegni contro, ...Commenta per primo Previsto il tutto esaurito all'Olimpico sabato sera per. Il dato sui biglietti venduti a tutto ieri sera era di 26000 tagliandi staccati, a cui si sommeranno gli abbonati, per un totale che già ora supera le 50000 presenze. La società ...Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile il ricorso della Federcalcio contro la decisione del Tar delsulla carta Covisoc richiesta dallaper il caso plusvalenze. i fatti Il 7 marzo il Tar aveva accolto il ricorso presentato dai legali di Paratici e Cherubini disponendo che la Figc ... Lazio-Juve, dove vedere il match in tv e streaming Lazio News 24 Inchiesta Juve, improcedibile ricorso Figc su carta Covisoc (Adnkronos) – Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile il ricorso della Figc contro la decisione del Tar del Lazio sulla carta Covisoc richiesta dalla Juventus per il caso plusvalenze. Lo ... Ciclismo: primo posto per Giacomo Sgherri dell'Alma Juventus al Memorial "Franco Persiani" Il gioiellino della SCD Alma Juventus Fano, che compirà 16 anni il prossimo 23 giugno ed è campione regionale in carica, si è imposto su un lotto di rivali di tutto rispetto in una gara caratterizzata ... (Adnkronos) – Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile il ricorso della Figc contro la decisione del Tar del Lazio sulla carta Covisoc richiesta dalla Juventus per il caso plusvalenze. Lo ...Il gioiellino della SCD Alma Juventus Fano, che compirà 16 anni il prossimo 23 giugno ed è campione regionale in carica, si è imposto su un lotto di rivali di tutto rispetto in una gara caratterizzata ...