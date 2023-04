Lazio, il giudice sportivo chiude la curva per un turno ma pena sospesa per un anno (Di martedì 4 aprile 2023) Nel comunicato pubblicato dalla Lega Serie A nel quale vengono chiarite le decisioni del giudice sportivo circa le squalifiche e le sanzioni, si parla anche della Lazio. Il giudice sportivo della Serie A aveva infatti richiesto un supplemento d’indagine per i fatti relativi al derby di Roma dello scorso 19 marzo. Oggi il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha sanzionato il club biancoceleste con la chiusura della curva Nord per un turno. Il giudice ha però sospeso la pena per un anno, vista la collaborazione della stessa società nell’identificazione dei responsabili. Di seguito il comunicato della Lega Serie A: “Considerato che, nel corso della gara, sono stati intonati cori beceri e ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 aprile 2023) Nel comunicato pubblicato dalla Lega Serie A nel quale vengono chiarite le decisioni delcirca le squalifiche e le sanzioni, si parla anche della. Ildella Serie A aveva infatti richiesto un supplemento d’indagine per i fatti relativi al derby di Roma dello scorso 19 marzo. Oggi ilGerardo Mastrandrea ha sanzionato il club biancoceleste con la chiusura dellaNord per un. Ilha però sospeso laper un, vista la collaborazione della stessa società nell’identificazione dei responsabili. Di seguito il comunicato della Lega Serie A: “Considerato che, nel corso della gara, sono stati intonati cori beceri e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : La #CurvaNord della #Lazio chiusa per un turno ma con la sospensione condizionale per un anno della pena. E’ il ver… - Aquila6811 : RT @IoNascoQui: Lazio - Roma, il Giudice Sportivo dispone la chiusura della Curva Nord con la sospensione della pena per un anno https://t.… - napolista : #Lazio, il giudice sportivo chiude la curva per un turno ma pena sospesa per un anno Per #cori #razzisti durante i… - Robi23771437 : RT @1897_frank: Giudice sportivo squalifica la curva della #lazio con la condizionale di 1 anno Il giudice sportivo sospende la squalifica… - dnl86to : RT @1897_frank: Giudice sportivo squalifica la curva della #lazio con la condizionale di 1 anno Il giudice sportivo sospende la squalifica… -