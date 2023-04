Lavoro minorile, Save the Children: 336mila casi in Italia (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) - Il Lavoro minorile è un fenomeno globale che non risparmia nemmeno l'Italia. Si stima che nel nostro Paese 336 mila minorenni tra i 7 e i 15 anni abbiano avuto esperienze di Lavoro, continuative, saltuarie o occasionali - il 6,8% della popolazione di quell'età, quasi 1 minore su 15. Tra i 14-15enni che dichiarano di svolgere o aver svolto un'attività lavorativa, un gruppo consistente (27,8%) ha svolto lavori particolarmente dannosi per i percorsi educativi e per il benessere psicofisico, perché svolti in maniera continuativa durante il periodo scolastico, oppure svolti in orari notturni o, ancora, perché percepiti dagli stessi intervistati come pericolosi. Dalle stime effettuate si tratta di circa 58mila adolescenti. E' quanto emerge da un'indagine di Save the ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) - Ilè un fenomeno globale che non risparmia nemmeno l'. Si stima che nel nostro Paese 336 mila minorenni tra i 7 e i 15 anni abbiano avuto esperienze di, continuative, saltuarie o oconali - il 6,8% della popolazione di quell'età, quasi 1 minore su 15. Tra i 14-15enni che dichiarano di svolgere o aver svolto un'attività lavorativa, un gruppo consistente (27,8%) ha svolto lavori particolarmente dannosi per i percorsi educativi e per il benessere psicofisico, perché svolti in maniera continuativa durante il periodo scolastico, oppure svolti in orari notturni o, ancora, perché percepiti dagli stessi intervistati come pericolosi. Dalle stime effettuate si tratta di circa 58mila adolescenti. E' quanto emerge da un'indagine dithe ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Italia : In Italia ci sono 336mila minorenni che lavorano - Avvenire_Nei : Lavoro minorile. In Italia infanzia interrotta per 336 mila lavoratori bambini - fisco24_info : Lavoro minorile, Save the Children: 336mila casi in Italia: (Adnkronos) - L'allarme lanciato dall'indagine: tra i 1… - Marcell78225090 : RT @LaNotiziaTweet: La piaga del lavoro minorile riguarda anche l'Italia. Rapporto choc di Save the Children: quasi un minore su 15 ha già… - linofraschetti : RT @albertocaldana: In Italia infanzia interrotta per 336 mila bambini lavoratori -