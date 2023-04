Lavoro minorile, Save the Children: 336mila casi in Italia (Di martedì 4 aprile 2023) Il Lavoro minorile è un fenomeno globale che non risparmia nemmeno l'Italia. Si stima che nel nostro Paese 336 mila minorenni tra i 7 e i 15 anni abbiano avuto esperienze di Lavoro, continuative, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 aprile 2023) Ilè un fenomeno globale che non risparmia nemmeno l'. Si stima che nel nostro Paese 336 mila minorenni tra i 7 e i 15 anni abbiano avuto esperienze di, continuative, ...

