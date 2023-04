Lavoro minorile | “quasi 340mila i bambini e preadolescenti coinvolti in Italia” | l’indagine di Save the Children e Fondazione Di Vittorio

(Di martedì 4 aprile 2023) Non siamo un Paese in via di sviluppo, ma in336mila minorenni tra i 7 e i 15 anni hanno già vissuto esperienze diche servono in tavola o stanno in cucina, che vendono nei negozi, che zappano, che piegano la schiena in cantiere, ma non solo: una parte di loro lavora anche su Internet. A lanciare l’allarme è l’ongthe, che insieme allaDilancia un nuovo Sos a dieci anni dalla prima indagine su questo fenomeno. Secondo i ricercatori è “in corso una complessiva sottostima sociale del fenomeno del”. La nuova edizione del“Non è un gioco”, presentata martedì mattina a Roma alla presenza della ministra del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Avvenire_Nei : Lavoro minorile. In Italia infanzia interrotta per 336 mila lavoratori bambini - Tg3web : 336 mila bambini e ragazzi con meno di 15 anni hanno già avuto esperienze lavorative in Italia, soprattutto in nego… - Agenzia_Ansa : Allarme lavoro minorile, per uno su 15 è già una realtà. L'indagine di Save the Children: 'In Italia 336 mila ragaz… - paolocosso : Allarme lavoro minorile in Italia, oltre 300 mila sfruttati tra i 7 e i 15 anni – Il report #openonline #mentana… - LuciaLaVita1 : RT @UnaGirovaga: === @FrancescoLollo1 sono questi i “fannulloni”? ?? Il dramma del lavoro minorile: un adolescente italiano su cinque sfru… -

Ilè un fenomeno globale, diffuso anche in Italia, ma ancora in larga parte sommerso e invisibile . È quanto emerso da "Non è un gioco", una nuova indagine di Save The Children , ...Trump chiede di spostare preocesso a Staten Island Da oggi la Finlandia è il 31esimo membro della Nato In corso soccorso del barcone con 500 migranti, allarme: per 1 su 5 è già realtà Nasa, nuova missione lunare con astroanuti nel 2024 - Trump chiede di spostare preocesso a Staten Island Da oggi la Finlandia è il 31esimo membro ...Si tratta di attività lavorative dannose per i percorsi scolastici e per il benessere psicofisico. Sono circa 58.000 adolescenti Ilè un fenomeno globale che non risparmia nemmeno l'Italia, diffuso ma ancora in larga parte sommerso e invisibile. Si stima che nel nostro Paese 336 mila minorenni tra i 7 e i 15 anni ...

Lavoro minorile in Italia: quasi 1 minore su 15 risulta coinvolto nel fenomeno Il Sole 24 ORE

(Adnkronos) – Il lavoro minorile è un fenomeno globale che non risparmia nemmeno l’Italia. Si stima che nel nostro Paese 336 mila minorenni tra i 7 e i 15 anni abbiano avuto esperienze di lavoro, ...Il lavoro minorile è un fenomeno globale che non risparmia nemmeno l'Italia, diffuso ma ancora in larga parte sommerso e invisibile. Si stima che nel nostro Paese 336 mila minorenni tra i 7 e i 15 ...