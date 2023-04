Lavoro minorile | in Italia sbarca online

(Di martedì 4 aprile 2023) Secondo Save the Children, oltre 330mila minorini hanno svolto attività lavorative, soprattutto in bar, ristoranti e negozi. Ma anche via internet con la vendita di prodotti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Italia : In Italia ci sono 336mila minorenni che lavorano - sapomnia : A dieci anni dall'ultima edizione, ecco il nuovo rapporto di @SaveChildrenIT sul lavoro minorile in Italia. Mio per… - davideciokko : RT @globalistIT: - bizcommunityit : Lavoro minorile in Italia: un fenomeno diffuso ma invisibile - catapanoannal : Lavoro minorile in Italia: quasi un 14-15enne su cinque svolge o ha svolto un’attività lavorativa prima dell’età le… -

ROMA - Sì, c'èanche in Italia. Dieci anni dopo l'ultima ricerca sul tema, la situazione non è cambiata. Save the Children, insieme alla Fondazione Bruno Trentin, racconta come 336 mila bambini e ...Il report di Save the Children per ilha fatto una fotografia impietosa anche all' ltalia. Si stima infatti che 336mila bambini e adolescenti tra i 7 e i 15 anni - pari al 6,8%, quasi un minore su 15 - abbiano avuto ...AGI - Ilè un fenomeno globale che non risparmia nemmeno l'Italia, diffuso ma ancora in larga parte sommerso e invisibile. Si stima che nel nostro Paese 336 mila minorenni tra i 7 e i 15 anni ...

Allarme lavoro minorile, per uno su 15 è già una realtà Agenzia ANSA

Il lavoro minorile, in Italia, è un fenomeno che riguarda un minore su 15 nell'età compresa tra i 7 e i 15 anni. La stima arriva da Non è un gioco, rapporto realizzato da Save the Children a dieci ...Un'indagine di Save the Children sul lavoro minorile stima che in Italia 336mila tra bambini e adolescenti abbiano già avuto esperienze. Il lavoro minorile è un fenomeno globale che non risparmia ...